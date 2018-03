Cgia: tagli e tasse, poveri in aumento

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO STUDIOTroppe tasse e poca spesa sociale hanno fatto balzare il disagio. E la Cgia di Mestre denuncia: 18 milioni di persone a rischio di povertà in Italia e anche moltissimi veneti e friulani potrebbero finire nel baratro. Il rischio di esclusione sociale, analizza il centro studi degli artigiani, è salito anche in Veneto, che rimane sempre una delle oasi felici (17. a livello nazionale nella classifica del disagio) ma con la popolazione a rischio in crescita dell'1,9% dal 2006 al 2016, sull'orlo del baratro il 17,9% degli abitanti della...