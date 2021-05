Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

FINANZATREVISO Una delle ultime matricole è stata la padovana Jonix: a inizio maggio la società specializzata in sistemi per eliminare la carica microbica in ambienti e impianti ha debuttato sul listino Aim di Borsa Italiana. È stata la settima ammessa nel segmento dedicato alle piccole e medie imprese dall'inizio anno. Nel prossimo futuro, però, il suo esempio potrebbe trovare meno imitatori del recente passato. Il Covid restringe la via...