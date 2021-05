Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

GRANDI LAVORIVENEZIA L'Alta velocità ferroviaria arriverà a Padova entro il 2030 ma i lavori su Verona e Vicenza inseriti nel Piano di rilancio nazionale dovrebbero concludersi nel 2026. Per la Padova-Bologna ci sono 160 milioni, solo per l'ammodernamento. Infine, tunnel del Brennero: il completamento potrebbe non arrivare prima del 2032 mentre è sempre più complicato il passaggio dei Tir in autostrada.Il ministro delle Infrastrutture...