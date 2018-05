Zaia: «Io resto qui, nessuno mi chiama...» Totoministri: Fontana c'è, Bitonci scalpita

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IN VENETOVENEZIA Alla domanda numero millemila su un suo eventuale futuro a Roma, ieri per un attimo Luca Zaia è rimasto senza parole. Prima un sorriso rassegnato e poi il gesto eloquente, tirare il cellulare fuori dalla tasca, per mostrare ai cronisti il display sgombro di notifiche: «Vedete, il mio telefono è sempre tranquillo, non scotta, nessuno mi scrive né mi chiama. Hanno capito che io mi devo occupare del Veneto. Anzi, li avviso: non dormano sonni tranquilli, perché noi abbiamo l'autonomia e, un istante dopo che il Governo si...