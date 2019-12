Zaia: «Basta prese in giro, senza riforma questo Governo può andarsene a casa»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE REGIONIVENEZIA Solo giovedì Luca Zaia pensava di essere nella fase dello scalpello, «come Michelangelo quando per creare la Pietà toglieva il marmo di troppo». A leggere invece le dichiarazioni provenienti ieri dal Pd e soprattutto dal M5s, pare di essere passati al tempo del martello, visti i colpi assestati all'accordo raggiunto in Conferenza Stato-Regioni. «A questo punto non ci resta che aspettare qualche ora e capire chi lavora pro e chi contro: di certo, se non passa l'autonomia, questo Governo può andare a casa», va giù di...