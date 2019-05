Verso le elezioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ALLE URNEVENEZIA A guardare i tabelloni elettorali, quelli che per legge devono essere installati in ogni Comune e dove è consentita la propaganda di partiti e candidati, a pochi verrebbe in mente che domani ci saranno le elezioni Europee. I manifesti affissi sono pochissimi. Le cassette della posta un tempo intasate da lettere e appelli, pressoché intonse. I vecchi santini cartacei sostituiti da foto e video lanciati sui social, mentre i dibattiti e i confronti hanno riguardato più i temi nazionali che l'agenda politica di Bruxelles. In...