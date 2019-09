Vecchia scuola democristiana per riequilibrare l'era Salvini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VIMINALEVICENZA Sarà un orgoglioso erede della scuola democristiana berica, considerato uno dei padri nobili del Partito Democratico del Veneto, a riequilibrare l'èra salviniana al Viminale. Nuovo sottosegretario del Pd all'Interno è infatti Achille Variati, 66 anni, laureato in Matematica, già sindaco e presidente della Provincia di Vicenza, nonché numero uno dell'Upi, oltre che ex consigliere regionale del Ppi, il partito di mezzo fra la Dc del suo esordio in Consiglio comunale nel 1980 e il Pd che ora l'ha portato al...