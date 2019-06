Uccise una ragazza con l'ombrello, Doina è libera dopo 12 anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOVENEZIA Solo quando ha visto la firma del giudice del tribunale di sorveglianza di Venezia sul fondo di quel documento ha realizzato che era veramente finita.Una sigla su un foglio di carta che per Doina Matei, però, significa libertà: a dodici anni dall'omicidio di Vanessa Russo, la ragazza romana che aveva ucciso con un ombrello il 26 aprile del 2007, la 33enne romena ha definitivamente saldato il suo debito con la giustizia italiana. Condannata in via definitiva a sedici anni di reclusione, Matei ha ottenuto uno sconto di quattro...