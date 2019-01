Tunisino morto ammanettato durante un controllo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Aperto dalla procura di Firenze un fascicolo per omicidio colposo, per il momento a carico di ignoti, per la morte di Arafet Arfaoui, il 31enne tunisino deceduto giovedì sera a Empoli dopo essere stato colto da arresto cardiaco durante un controllo di polizia in un money transfer (nella foto). Quando si è sentito male l'uomo era a terra, aveva le manette ai polsi e i piedi bloccati con un cordino dagli agenti che erano impegnati a contenerlo dopo che aveva dato in escandescenze. Ieri la pm titolare dell'inchiesta, Christine Von Borries, ha...