Trattativa Stato-mafia, Mori: «Non ho tradito continuerò a battermi» `

IL CASOROMA Ai suoi aveva detto che all'assemblea del Partito radicale, ieri mattina, avrebbe fatto solo un breve saluto, perché non voleva commentare la sentenza. Poi, però, sull'ex comandante del Ros Mario Mori deve aver prevalso la voglia di combattere, di non mostrarsi vinto, perché vinto, in effetti, non si sente: «Non accetto di essere considerato un traditore dello Stato, e continuerò a lottare fino in fondo certo che alla fine vincerò, sebbene sia imputato da 15 anni. Sono incazzato ma sono un agonista, le battaglie mi danno...