Tra voglia di voto e nuovi esecutivi il non detto dei partiti al Quirinale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SCENAROMA Se Sergio Mattarella avesse agito come Luigi Einaudi il giorno di ferragosto del 53 - quando incaricò Pella di fare il governo senza alcuna consultazione - avremmo risolto il problema ma ci saremmo persi lo spettacolo. Quello del valzer del detto e del non detto, delle parole implicite o sottintese, della sagra del voglio le elezioni ma anche no e del non voglio le urne ma in fondo le desidero. E così tra un al voto! al voto! e l'altro, il cosiddetto Capitan Matteo (Salvini) infila continuamente l'«io sono disposto a...