LA MONTAGNAIl profilo delle Piccole Dolomiti è cambiato. La frana che ha cancellato il Corno, una delle torri calcaree della catena del Fumante, ha trasformato uno dei paesaggi alpini più amati e frequentati del Veneto. Non ci sono state vittime. Anche a causa della stagione, del maltempo e delle limitazioni imposte dalla zona arancione, l'evento non ha avuto testimoni.Insieme al paesaggio, in questi casi, cambia anche la storia delle...