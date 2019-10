Stop all'aumento dell'Iva ma nel 2020 ci saranno 8 miliardi di nuove tasse

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I PROVVEDIMENTIROMA Disinnescata una clausola Iva, ne resta sempre un'altra. Come promesso il governo ha completamente sterilizzato per il 2020 i previsti aumenti di imposta sul valore aggiunto e accise, per un importo complessivo di 23,1 miliardi. E ha anche provveduto a ridurre il fardello per gli anni successivi, cancellando circa 10,4 miliardi nel 2021 e 3,4 nel 2022. Proprio i numeri inseriti nel Documento programmatico di bilancio evidenziano però che anche il prossimo autunno chi dovrà progettare la legge di bilancio si ritroverà in...