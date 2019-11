Spread, stesso rischio per Grecia e Italia la caccia ai bond di Atene è solo all'inizio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FOCUSROMA Il rischio Grecia pesa quanto il rischio Italia o addirittura meno? Meglio abituarsi, potrebbe non essere soltanto un incidente di percorso. Perché se ieri i titoli a dieci anni di Atene e Roma rendevano più o meno lo stesso sul mercato - dalla parità si è passati a meno di dieci punti di distanza in chiusura - è perché da un po' di tempo a questa parte le notizie positive per la Grecia sono ben più di quelle che arrivano dall'Italia che, al contrario, sconta l'incertezza politica oltre ai dubbi sulla crescita. Dunque,...