«Sporco negro», entrano in casa e lo picchiano con una sedia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'AGGRESSIONELECCE Si sono introdotti di notte in casa sua, lo hanno svegliato urlando «sporco negro, tornatene in Africa, questa non è la tua terra», poi gli hanno scaraventato una sedia sulla schiena. È questo il trattamento che un gruppo di ragazzi ha riservato al 22enne Alhaji Turay, originario della Sierra Leone e da otto mesi a Trepuzzi, comune del Salento dove lavora come custode di alcuni impianti sportivi. È proprio qui, nell'appartamento al piano terra in cui vive, che gli aggressori, molto probabilmente del posto, hanno...