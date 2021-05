Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I FLUSSIVENEZIA Il primo sabato di sole e con temperatura mite e Venezia si ritrova col pienone. Si tratta per lo più di gente che viene dall'entroterra veneto, quindi niente giro in gondola, acquisti di souvenir o notti in albergo.Infatti, in base ai dati della Smart control room installata nel comando della polizia locale, ieri sono arrivate in città 30mila persone. Di queste, circa 13mila erano veneti, 11mila italiani da fuori regione e...