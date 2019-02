Si studia l'iter alle Camere E Bressa smentisce Renzi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROCEDIMENTOROMA «Tutto cominciò il 16 maggio del 2016 con una lettera dell'allora ministro Enrico Costa in risposta al governatore del Veneto Luca Zaia, che chiedeva di fare il referendum». A ricordare come prese il via l'iter del regionalismo differenziato che ora sta spaccando la maggioranza è Gianclaudio Bressa, senatore Pd e sottosegretario agli Affari regionali e autonomie nei governi Renzi e Gentiloni. Bressa risponde all'ex premier Matteo Renzi che ieri ha preso le distanze dalle intese sulle Autonomie regionali («È un...