Sfida di Salvini: referendum se smontano i dl sicurezza

IL RADUNO dal nostro inviatoPONTIDA Non può dire quando: «Potrebbe essere tra cinque mesi. O cinque anni». Però ne è certo: «Possono scappare dal voto per qualche tempo, per qualche mese, ma non all'infinito. E questa - dice guardando il pratone di Pontida - è l'Italia che vincerà». Matteo Salvini ha perso il Viminale, ha perso il Governo, è finito all'opposizione invece che alle urne anticipate e deve sopportare i suoi ex alleati grillini andare a braccetto con il Pd. Ma da una Pontida come da anni non si vedeva così affollata, il...