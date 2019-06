CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Presidente del Veneto, Luca Zaia, qual è stato il punto di forza della candidatura di Milano-Cortina?«Il dossier. Un dossier che il presidente della commissione valutatrice del Cio, Morariu, ha sostanzialmente sublimato. E poi siamo stati vincenti anche nella presentazione».Alla presentazione i politici sono parsi in gran forma: lei, ma anche Sala e Giorgetti, tutti grintosi. Ci credevate?«Sono le Olimpiadi, eh. Parlo per me, ma io l'ho fatto con impegno, perché qui rappresenti non solo la tua comunità, ma una nazione intera, quindi devi...