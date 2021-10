Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SENTENZATREVISO Quella sterzata fatale, che spezzò una vita e ne mise a repentaglio altre due, non fu volontaria. Per questo Christian Barzan, 23 anni, è stato condannato in rito abbreviato a tre anni e tre mesi per omicidio stradale: un'imputazione che riqualifica le accuse ben più pesanti di omicidio volontario e duplice tentato omicidio. Assolto invece per violenza sessuale e stalking nei confronti della ex fidanzata, in macchina con...