Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PROCESSOVENEZIA Sessant'anni di carcere per la ndrangheta veronese del clan Giardino. Ieri, in aula bunker, il verdetto di primo grado nell'inchiesta Isola Scaligera. Un'indagine scoppiata nel giugno 2020 e che, allora, provocò un vero e proprio terremoto nella città dell'Arena, in particolare per il coinvolgimento dell'ex sindaco Flavio Tosi e dei vertici della municipalizzata Amia, l'azienda comunale di igiene urbana. L'impianto...