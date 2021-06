Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Sono 6.101, da metà marzo a ieri, i pazienti Covid che hanno ricevuto anticorpi monoclonali in Italia. Ma, grazie all'aumento di anziani e fragili vaccinati, continuano a calare le prescrizioni settimanali: tra il 18 e il 24 giugno sono state solo 57, ovvero l'11% in meno della settimana precedente, quando erano state 64. Questi i dati del dodicesimo Report sugli anticorpi monoclonali per Covid-19 dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa). I...