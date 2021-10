Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOROMA Allarme arrivi e naufragi. Approdi non solo a Lampedusa: barche a vela percorrono senza sosta anche le nuove rotte che dalla Turchia puntano alla Puglia e alla Calabria. Gommoni alla deriva e dispersi. Dall'inizio dell'anno sono oltre 52mila gli uomini, le donne e i bambini sbarcati in Italia: il numero è raddoppiato rispetto al 2020. Per il leader della Lega, Matteo Salvini, si tratta di un assist per sferrare l'ennesimo attacco...