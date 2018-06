CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO STUDIOROMA Studenti universitari: uno su quattro, di quelli che risiedono al sud, emigra verso le regioni settentrionali per studiare e arrivare alla laurea. E spesso il biglietto è di sola andata, perché in pochi, a ciclo di studi concluso, torna a vivere a casa sua. Lo sottolinea il rapporto Svimez che verrà presentato lunedì 25 giugno in Senato, dedicato ai flussi interni di quella che si può definire come una consistente migrazione accademica.In termini quantitativi, dei 685 mila ragazzi meridionali iscritti a un corso di laurea...