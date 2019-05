CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SIMULAZIONEROMA Sono circa 24 mila i pensionati che, avendo un assegno di importo superiore ai 100 mila euro lordi l'anno, si vedranno applicare da giugno la riduzione prevista dalla legge di Bilancio. Naturalmente all'interno di questa platea esistono situazioni molto diverse: si va dagli ex lavoratori che superano la soglia di poche migliaia di euro alla ventina di fortunati che godono di un trattamento superiore al mezzo milione di euro. Il taglio non farà piacere a nessuno, ma l'effetto è molto diversificato a seconda delle cifre in...