LA SENTENZA MILANO «La verità rende liberi. Sono contento che alla

LA SENTENZAMILANO «La verità rende liberi. Sono contento che alla fine tutto sia andato per il meglio. Non è stato un periodo semplice, però va bene anche così», afferma il viceministro leghista dell'Economia Massimo Garavaglia. Assolto dai giudici di Milano «per non aver commesso il fatto». Nel ruolo di (ora ex) assessore lombardo, era accusato di turbativa d'asta per una gara da 11 milioni di euro del 2014 con cui è stato assegnato il servizio di trasporto di persone dializzate.LA TELEFONATATra gli imputati figura anche l'ex...