LA SENTENZAMILANO Con il marito, morto trent'anni fa, ha creato un piccolo impero di negozi di abbigliamento di lusso, Gavazzi. Rimasta vedova, non volendo che il marchio da lei creato finisse in mani sconosciute, all'inizio degli anni 90 preferì abbandonare l'attività imprenditoriale passando all'incasso. Peccato che abbia nascosto quel denaro al fisco attraverso un sistema di trust, trasformandosi in «latitante fiscale» per almeno cinque anni e simulando di essere residente in Svizzera e nel Regno Unito. Ora la signora Anna Maria, 92...