La prima donna destituita a sorpresa dal ministro Alfano

TREVISO Il suo allontanamento da Treviso, dove svolse per l'ultima volta il ruolo di Prefetto in una città veneta, lo annunciò a sorpresa, da Bruxelles, l'allora Ministro dell'Interno Angelino Alfano. Era l'estate del 2015 e la Marca era stata investita dalla prima grande ondata di richiedenti asilo che sbarcavano a migliaia sulle coste italiane. Maria Augusta Marrosu, classe 1953, originaria di Salerno, era arrivata in città appena due anni prima da Gorizia. Prima dona ad ricoprire l'alto incarico a Treviso. A costarle caro proprio la...