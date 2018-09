CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA POLEMICACHIOGGIA «Ho capito di essere entrato nella tana del lupo. Finisco qui». Monsignor Adriano Tessarollo, vescovo di Chioggia e personaggio di notevole risonanza mediatica, questa volta non ha ricevuto applausi. Il suo intervento a favore di Salvini («Ma di che sequestro stiamo parlando?», ha scritto a proposito della vicenda della nave Diciotti) è stato subissato di critiche. Non solo: lui stesso è stato accusato di non svolgere il suo ministero secondo l'ispirazione del Vangelo. E questa critica l'ha accusata pesantemente.IL...