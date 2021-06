Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOJESOLO In spiaggia senza alcuna regola. Di giorno distesi sulla battigia, di notte in mezzo a lettini e ombrelloni, ballando e bevendo alcolici alla faccia dell'ordinanza firmata dal sindaco Valerio Zoggia per fermare gli eccessi degli ultimi tempi. Senza dimenticare le misure anti-contagio che impongono ancora il distanziamento e l'uso della mascherina. Ad aggiungersi, giusto per non farsi mancare nulla, c'è anche il ballo di gruppo...