LA LINEAVENEZIA Per andare a messa o frequentare la parrocchia non c'è alcun obbligo di Green pass, per cui non sono previsti controlli alle porte delle chiese né negli oratori. Tuttavia, la vaccinazione è caldamente consigliata a preti, diaconi e laici, soprattutto se impegnati in attività più esposte al rischio di contagio da Covid. Questa la posizione emersa dalla due giorni d'incontro, lunedì e ieri, dei vescovi del Nordest a Borca...