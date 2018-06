La Guardia di Finanza scopre in 18 mesi 2,3 miliardi di evasione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA MISSIONEROMA L'evasione fiscale resta uno degli sport preferiti da molti italiani. Ma la lotta contro le frodi fa progressi. In soli 18 mesi, l'attività di contrasto all'illegalità condotta dalla Guardia di Finanza ha portato alla scoperta di 2,3 miliardi di euro di imponibile mai denunciato. Una cifra consistente che non ha nulla a che fare con lo scontrino dimenticato dal piccolo esercente all'angolo della strada. Ma che è frutto delle attività fraudolente messe in atto giganti dell'evasione, di soggetti pericolosi i cui patrimoni...