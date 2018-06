L'INTERVISTA PADOVA «Negli ultimi anni è cambiato l'atteggiamento delle

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTAPADOVA «Negli ultimi anni è cambiato l'atteggiamento delle famiglie, ma la scuola non può sopperire alle mancanze dei genitori. Siamo arrivati al punto che in alcuni casi evitiamo di ricevere le mamme o i papà da soli, ma siamo affiancati da un collega perché c'è il rischio che venga travisato quel che diciamo. Io non credo di aver sbagliato, sono una insegnante che vuole trasmettere ai suoi alunni il senso del dovere e dell'impegno per ottenere i risultati. Io dico sempre ai miei studenti che prima sono figli e poi alunni, e...