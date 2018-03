CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCHIESTAPOZZALLO (RAGUSA) La nave della Ong ProActiva Open Arms, dopo avere salvato il 15 marzo scorso 218 migranti, ha «agito con l'unico scopo di approdare in Italia, benché ciò non fosse necessario né imposto dalla situazione», mentre «avrebbe dovuto attenersi alle indicazioni fornite, in maniera tempestiva e reiterata da Roma, come prevede il Codice di autoregolamentazione» firmato col Viminale. È l'accusa della Procura distrettuale di Catania all'organizzazione spagnola che «non ha rispettato la competenza nell'intervento...