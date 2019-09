Johnson tratta con Juncker L'ipotesi: regole Ue a Belfast

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL NEGOZIATOLONDRA Tira quasi una vaga aria di pragmatismo, a Londra. Lunedì il premier Boris Johnson, dopo aver tanto temporeggiato, si siederà finalmente a un tavolo per un «pranzo di lavoro» con il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, e con il negoziatore capo Michel Barnier in quello che sarà il loro primo incontro da quando l'ex sindaco di Londra è entrato a Downing Street a fine luglio. IL VERTICEScartata la capitale europea come luogo del vertice, «di comune accordo hanno scelto di vedersi a Lussemburgo»,...