Inferno al distributore: esplode autocisterna di gpl due morti e ventidue feriti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCIDENTEFARA SABINA (RIETI) A rischiarare la strada buia sono solo i lampeggianti delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco. L'esplosione è passata ma per chi l'ha vissuta, e l'ha potuta poi raccontare, «È stato come finire dentro ad un inferno». Sull'asfalto restano le carcasse di alcuni veicoli divorati dalle fiamme. Sono da poco trascorse le 14.30 quando sulla via Salaria al km 39, la statale che collega la città di Rieti alla Capitale, un'autocisterna piena di gpl prende fuoco nel parcheggio del distributore di benzina Ip....