Imu, dietrofront del Mef resta la doppia prima casa Sfida sugli asili nido gratis

LE NOVITÀROMA Una nuova correzione di rotta, e sempre in tema di tasse. Per la verità, annunciando il parere negativo del governo sull'emendamento che cancella del tutto la possibilità di doppie abitazioni principali per lo stesso nucleo familiare, il ministro dell'Economia ha potuto far notare che la proposta di modifica emersa sabato non porta la firma dell'esecutivo ma quella dei due relatori al disegno di legge di Bilancio. È anche vero però che di solito i testi dei relatori (nel caso specifico Dario Stefano per il Pd e Rossella...