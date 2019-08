CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA Pur in vacanza alla Maddalena, Sergio Mattarella non ha atteso più di un'ora per stoppare l'ultima mossa di Matteo Salvini. Dall'entourage del capo dello Stato è uscito un chiaro altolà all'idea del leader leghista di votare, lunedì, il taglio del numero dei parlamentari così come chiedono i 5Stelle e poi di andare sparato alle elezioni. Secondo il capo dello Stato ciò che dice il vicepremier leghista non si può fare. Se il Parlamento approva una legge costituzionale che ne modifica la composizione, non ne può essere...