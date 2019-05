CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA L'istituto della decadenza per gravi contrasti di un cda, previsto dal codice, non dovrebbe valere per l'attuale maggioranza e per il suo cdm. Ma il premier-avvocato Giuseppe Conte vorrebbe tentare di convocare per stasera - magari in notturna - un Consiglio dei ministri proprio per evitare equivoci. I segnali non sono però buoni anche se per il primo pomeriggio di oggi è previsto un nuovo pre-consiglio.LA SOTTRAZIONEEvaporato il contratto di governo - e con un cdm che potrebbe alla fine riunirsi solo per varare due nomine...