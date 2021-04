Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL RETROSCENAROMA Il ritorno alla normalità è l'obiettivo. Il traguardo da raggiungere. Come arrivare alla meta nel più breve tempo possibile è oggetto di discussione nell'esecutivo. In questa fase perciò il progetto di un pass vaccinale made in Italy, diverso dalla Green Card europea, è in cantiere. Si discute, insomma, all'interno del governo Draghi. Anche se ormai non ci sono più dubbi, questo programma prenderà forma nel più...