IL PLAUSOVENEZIA Ci sono stati tempi in cui il Veneto veniva accusato di non utilizzare le dosi di vaccino, di essere troppo prudente nel tenere da parte i sieri per i richiami, insomma, di fare troppo magazzino. Quei tempi sono finiti e a certificarlo è stato il commissario per l'emergenza coronavirus. «Questa Regione - ha detto il generale Francesco Paolo Figliuolo durante il suo intervento ieri al PalaExpo a Marghera, dove, assieme al...