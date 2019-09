IL GOVERNATORE dal nostro inviato PONTIDA Ha centrato due obiettivi in poco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL GOVERNATORE dal nostro inviatoPONTIDA Ha centrato due obiettivi in poco tempo: le Colline del Prosecco Patrimonio dell'Umanità e le Olimpiadi invernali 2026. E' una garanzia per la sua gente e per la Lega. Qui è di casa. Salutiamo il Doge della Serenissima Luca Zaia». E mentre lo speaker invita Zaia sul palco, il pratone esplode. In fondo c'è il lenzuolone con la scritta Luca patrimonio veneto, la folla grida Lu-ca Lu-ca. Il governatore del Veneto è l'ultimo a salire sul palco di Pontida dopo i colleghi della Sardegna Solinas e della...