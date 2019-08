CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CONFRONTOROMA Al Nazareno lo chiamano, tutti soddisfatti, l'Effetto Mattarella. Quale sarebbe? L'insistenza con cui il Capo dello Stato dice che la quadra del governo va trovata in tempi rapidi, e guai a finire in una palude di veti e contro veti tra M5S e Pd e soprattutto di guerre intestine nei dem, ha avuto ieri la prima conseguenza. «Avete visto?», sorride il capogruppo al Senato, il renzianissimo Marcucci: «Non ci siamo scannati!». Ed è vero.MANDATOI cinque punti del documento unitario, il mandato pieno a Zingaretti per gestire la...