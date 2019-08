Il Colle in attesa e la sensazione diffusa che alcune pregiudiziali stiano cadendo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO SCENARIOROMA Vista dall'alto del Colle, la situazione della crisi sembra ancora caotica. Troppe tattiche, troppi giochi coperti da parte dei partiti e delle varie anime interne ai partiti. Ieri il Quirinale non ha avuto contatti con i protagonisti impegnati a trovare uno schema che risolva lo stallo seguito alla rottura nel governo giallo-verde avviata da Salvini. Quel misto di affanno e di melina che ha contraddistinto questi giorni ha trovato in Mattarella un osservatore silenzioso ma critico. E convinto che non ci sarà da parte sua una...