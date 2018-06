CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOROMA Impronte, censimenti e anagrafe. Il primo a lanciare il piano è stato, dieci anni fa, l'allora capo del Viminale Roberto Maroni, il grande nemico interno alla Lega di Matteo Salvini. Oggi il titolare dell'Interno rilancia: «Al Ministero mi sto facendo preparare un dossier sulla questione rom in Italia, perché dopo Maroni non si è fatto più nulla. Ed è il caos». Torna il leghista delle ruspe nei campi e dopo le tensioni in tema di immigrazione con l'alleato M5S cala il gelo. Il vicepremier Luigi Di Maio prende le distanze, il...