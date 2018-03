CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOPADOVA L'accusa è precisa e circostanziata: «Padova non è affatto una città sicura e tranquilla». E quella frase costituisce il nerbo dell'esposto presentato in procura a Padova dal dirigente nazionale di Fratelli d'Italia, Raffaele Zanon, dopo le minacce subite dal direttore generale dell'Esu Padova, Stefano Ferrarese, per aver concesso alla casa editrice Ferrogallico una sala all'interno di una residenza Esu per la presentazione del fumetto Foiba Rossa. Norma Cossetto, storia di un'italiana sulla vita della studentessa infoibata...