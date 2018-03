CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASO CITTÀ DEL VATICANO Quello che ormai è conosciuto come il «Letteragate» è arrivato al capolinea con le dimissioni di monsignor Dario Viganò. Papa Francesco - «non senza qualche fatica» - ha dovuto formalmente prendere atto che il pasticcio mediatico innescato dalla lettera di Papa Ratzinger diffusa parzialmente la scorsa settimana per fare propaganda al pontificato in corso, stava facendo danni su danni in tutto il mondo. Una specie di bomba a grappolo. Minando alla base la fiducia dell'opinione pubblica cattolica nella...