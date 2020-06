IL BOLLETTINO

VENEZIA In Veneto quattro morti in più nelle ultime 24 ore, per un totale di 2.012. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria i casi positivi sono stati 10.279. I ricoverati in terapia intensiva sono scesi da 11 a 10: adesso non c'è più nessuna persona malata di Covid. In Friuli Venezia Giulia nessun nuovo caso di Covid-19 e nessun decesso. Ma a Feltre, in provincia di Belluno, dove si è sviluppato un mini focolaio in un negozio di bricolage e ferramenta, è aumentata la preoccupazione dopo che è stato chiuso per due giorni, ieri e oggi, l'istituto superiore Colotti. In realtà nella scuola al momento non è stato accertato alcun contagio: la decisione di chiudere il plesso è stata presa dal preside in attesa del responso del tampone a cui è stata sottoposta una dipendente dell'istituto.

ITALIA

La flessione della pandemia in Italia fa segnare un nuovo minimo assoluto delle vittime giornaliere, appena 6 (erano state 22 domenica), il livello più basso dall'inizio dell'emergenza a febbraio, e solo una in Lombardia. I contagiati individuati nelle ultime 24 ore sono 126, altro dato in calo rispetto al giorno precedente (174). Numeri ancora confortanti, su cui però pesa il basso numero di tamponi, appena 27.218, come di consueto nel weekend. Di questi quasi 8 mila in Lombardia, la cui amministrazione regionale ha prorogato l'obbligo di mascherine all'aperto fino al 14 luglio, ma dal 10 luglio riaprirà discoteche e sale da ballo all'aperto e permetterà gli sport di contatto, calcetto in testa, come già fatto in Veneto comn l'ordinanza entrata in vigore sabato scorso. (al.va.)

