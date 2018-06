IL BILANCIO ROMA La Guardia di Finanza di Roma scopre 222 furbetti del ticket:

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL BILANCIOROMA La Guardia di Finanza di Roma scopre 222 furbetti del ticket: nella sanità i controlli mirati hanno consentito di individuare «sacche» di irregolarità nel 97% dei casi. In pratica, ogni 10 persone controllate, oltre 9 si sarebbero fatte curare gratis, in ospedali pubblici o in strutture convenzionate senza averne il diritto. E il presidente del Veneto Luca Zaia insorge: «Di fronte a notizie come questa, che tra l'altro giungono da una fonte assolutamente incontestabile come la Guardia di Finanza, c'è solo una cosa da...