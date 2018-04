CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I DATI ROMA Gli italiani stanno prendendo coscienza che il nuovo Parlamento è composto da minoranze che non sono in grado, da sole, di esprimere un esecutivo.Ogni blocco elettorale, per ora, salva l'operato del proprio partito, anche se non mancano gli scricchiolii.La colpa dello stallo è, maggioritariamente, assegnata a Di Maio (35%) e Berlusconi (27%). Promossi, invece, i comportamenti di Salvini (solo il 12% gli attribuisce la responsabilità dello stallo) e del Pd (7%).Dal profondo dei blocchi elettori, però, iniziano ad emergere...